Tiscali rinnova CdA. Soru presidente e Rota AD

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Tiscali, società di telecomunicazioni quotata su Euronext Milan, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, approvato la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, e nominato il nuovo consiglio di amministrazione. I soci, dopo aver determinato in 7 il numero dei componenti del board, ha provveduto alla nomina di Renato Soru, Davide Rota, Cristiana Procopio, Alberto Trondoli, Maurizia Squinzi (indipendente), Sara Testino (indipendente), Serena Maria Torielli (indipendente).

Il CdA è stato nominato sulla base dell'unica lista presentata congiuntamente da Amsicora S.r.l. - azionista di Tiscali con una partecipazione complessiva dell'8,45% del capitale sociale - anche per conto di Linkem e Renato Soru, lista che ha ottenuto il 100% dei voti degli intervenuti in assemblea. Gli amministratori rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2024. Il nuovo CdA ha poi proceduto alla nomina del presidente, nella persona di Renato Soru, e alla nomina di Davide Rota in qualità di amministratore delegato.

L'assemblea ha anche deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile e convertendo riservato a Nice&Green S.A. per un importo pari a 90 milioni di euro da emettere in più tranche, e conseguente aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione, riservato a Nice&Green S.A., a servizio della conversione del predetto prestito.