Tiscali, pagherà 198 milioni a Fastweb per cessione sistemi di trasmissione e frequenze

Tiscali ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Fastweb per la modifica del corrispettivo della cessione del ramo d'azienda con i sistemi di trasmissione Fixed Wireless Access e dello spettro 3,5 Ghz di Tiscali.Il nuovo valore complessivo dell'operazione è pari a 198 milioni di euro, di cui 130 milioni di euro cash (di cui 50 milioni di euro nel 2018 e 80 milioni di euro nel 2019), 55 milioni di euro a fronte di un accordo wholesale da 4 a 5 anni e 13 milioni di euro di debiti verso i fornitori. Il prezzo aggiuntivo riconosciuto a Tiscali rispetto ai termini convenuti a luglio, riflette la recente rinegoziazione degli accordi e rafforzerà il piano di rilancio di Tiscali. Il closing - subordinato alla conclusione della procedura di asseverazione del piano di ristrutturazione come già comunicato - è previsto per le prossime settimane. Con il perfezionamento degli accordi, la società avvierà il piano di rilancio 2019-2021.Negli ultimi giorni le azioni Tiscali hanno guadagnato molto terreno in Borsa per via di indiscrezioni relative al possibile miglioramento dell'offerta da parte di Fastweb.