Tiscali acquista partecipazione di controllo in 3PItalia

(Teleborsa) - Tiscali, società di telecomunicazioni quotata su Euronext Milan,, società specializzata nel disegno e realizzazione di partenariati pubblico privati (PPP), creata nel 2019 da Linkem e EasyGov. L'acquisizione delle quote di maggioranza della società, che è avvenuta tramite la controllata operativa Tiscali Italia, èche Tiscali sta realizzando con l'obiettivo di costruire nel modo più efficace i pilastri del nuovo piano industriale."L'acquisizione del controllo di 3PItalia è un elemento chiave del piano industriale di Tiscali - ha commentato l'AD di Tiscali,- 3PItalia, che già serve in qualità di concessionario un bacino di oltre 400 comuni sul territorio nazionale, ha numerosi progetti di digitalizzazione in fase di incubazione. Grazie alla creazione di un originale modello di gestione aggregata dell'innovazione, 3PItalia è un attore fondamentale del, di cui Tiscali vuole essere attore primario".In data odierna è stato perfezionato ildi 744.000 azioni di 3PItalia, pari al 37,2% del capitale, a un prezzo pari a circa 3,3 milioni di euro. Tiscali Italia ha inoltre acquistato da Daniele Righi ulteriori 50.000 azioni di 3P Italia, pari al 2,5% del capitale, ad un prezzo pari a 225 mila euro. Ad esito di tali acquisti, Tiscali Italia possiede 1.094.000 azioni di 3P Italia, pari al 54,7% del suo capitale.Infatti, 300.000 azioni di 3PItalia erano precedentemente pervenute a Tiscali Italia in esecuzione dellain Tiscali e del contestuale conferimento di detto ramo in Tiscali Italia, il tutto efficace a decorrere dallo scorso 1° agosto.