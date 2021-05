6 Maggio 2021

(Teleborsa) - "Il Mise ha autorizzato la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione (ex art. 182-bis l.f.) con Cin Spa, nella versione sottoposta dagli stessi commissari al comitato di sorveglianza, subordinatamente all'integrazione dell'accordo con le condizioni espressamente evidenziate nel provvedimento autorizzatorio. L'obiettivo è quello di tutelare ulteriormente gli interessi del ceto creditorio di Tirrenia in amministrazione straordinaria. I commissari hanno conseguentemente confermato la disponibilità a sottoscrivere l'accordo a queste condizioni". È quanto comunicano in una nota i Commissari Straordinari di Tirrenia in seguito all'appello lanciato questa mattina al ministero dello Sviluppo Economico.

"Ciò nonostante – fanno sapere i Commissari – Cin ha respinto la proposta rivoltale conformemente alle prescrizioni ministeriali, diffidando i Commissari Straordinari alla sottoscrizione entro le 10 di stamattina dell'atto unilateralmente integrato dalla stessa Cin, nel tardo pomeriggio di ieri, con clausole inaccettabili per l'Amministrazione Straordinaria. I Commissari – conclude la nota – si riservano ogni azione avverso dichiarazioni o comportamenti diffamatori o comunque non rispettosi della correttezza del proprio operato".