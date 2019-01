Tirrenia: incremento del 35% su traffico merci da e per la Sicilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Con unpari ad oltreed una crescita del 35%, le rotte navali da e per lahanno. Un anno, quello appena concluso, che ha portato all'azienda leader nel settore dei trasporti marittimi risultati brillanti dal punto di vista commerciale ed operativo.Il supporto da parte del, si è rivelato decisivo per Tirrenia – parte integrante del Gruppo – per l'apertura dei servizi al mondo dell'autotrasporto di medie e piccole dimensioni., infatti, hanno usufruito delle navi Tirrenia per trasportare i loro mezzi, decongestionando le reti autostradali e traendone benefici.Parole di soddisfazione, quelle pronunciate da, che sottolinea come "Sulla Sicilia abbiamo vinto la scommessa, consentendo a questo mercato di dispiegare le vele delle sue enormi potenzialità – anche attraverso - investimenti concentrati oggi nel porto di Catania, ma destinati già nei prossimi mesi ad ampliarsi ad altri scali dell'isola".Intanto, a fine 2018 il Gruppo ha annunciato la messa in opera di due nuove linee sinergiche a quella sull'asse Genova-Livorno-Catania-Malta, linee che collegano Genova con Napoli e Livorno con Napoli, con effetto hub di smistamento dei traffici verso il sud.