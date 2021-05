25 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - CIN- Compagnia Italiana Navigazione del gruppo Onorato, allontanando definitivamente l'ipotesi di fallimento, ha depositato presso il Tribunale di Milano la domanda in continuità per la compagnia di navigazione Tirrenia. Lo annuncia l'azienda, affermando che "il piano assicura le migliori condizioni per il rilancio dell'impresa, il mantenimento dei servizi ai clienti, la salvaguardia dei livelli occupazionali diretti e dell'indotto in un settore, quello marittimo, tra i più colpiti dalla crisi Covid-19".

Il Piano messo a punto prevede la vendita di alcuni asset e la gestione in continuità del core business aziendale, il mantenimento dei posti di lavoro e delle rotte, operando in regime di libero mercato e senza alcun tipo di contributo pubblico, alla luce "dei positivi risultati registrati nell'ultimo anno e dell'attuale trend ben al di sopra delle aspettative". Il piano di risanamento fa perno su una serie di azioni poste in essere dal management per il contenimento dei costi, l'incremento delle quote di mercato e dei ricavi e la dismissione di alcune rotte non "core".

L'annuncio è stato ben accolto dal segretario nazionale della Filt Cgil Natale Colombo, il quale sottolineato che "bisogna accelerare sul piano industriale" e "devono essere chiare le azioni a tutela di tutti i livelli occupazionali così come il rilancio della mission aziendale in un mercato sempre più libero ma capace di offrire profitti e prospettiva".

"Ora - sottolinea il sindacalista - misureremo il rigore e la determinazione di CIN nell'affrontare questa nuova sfida. Nel contempo è necessario incontrare il Ministero dei Trasporti e delle Mobilità Sostenibili per un focus puntuale sui servizi in continuità territoriale ed in particolare sul tema delle clausole sociali delle stesse gare già indette o in fase di avvio".