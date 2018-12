TIP vende iGuzzini alla svedese Fagerhult AB

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Oggi è stata sottoscritta l'unione di due tra le società più importanti nel settore dell'illuminazione, che- Tamburi Investment Partners S.p.A. ha ceduto tutte le proprie partecipazioni (dirette ed indirette) nella iGuzzini Illuminazione S.p.A. al gruppo svedese. Il prezzo stabilito è dial lordo dell'indebitamento finanziario e verrà corrisposto al closing, in contanti per il 74% ed in azioni Fagerhult di nuova emissione per la parte rimanente.Il closing verrà effettuato una volta ottenute le autorizzazioni antitrust in Germania ed in Russia nonché le delibere inerenti l'aumento di capitale connesso., oltre ai dividendi già incassati.