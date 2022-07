TIP, Standard Ethics migliora outlook a Positivo e conferma rating

Mercoledì 13 Luglio 2022, 14:00







(Teleborsa) - Standard Ethics ha aggiornato l'Outlook di Tamburi Investment Partners, investment-merchant bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, a "Positivo". Confermato il Corporate Rating "EE-", ovvero al quinto notch su nove della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità. "La visione a lungo termine è positiva", si legge in una nota.



Il processo di attuazione delle linee guida internazionali sulla Sostenibilità, avviato negli anni precedenti e adattato alle specificità del business di TIP, "ha subito negli ultimi mesi una netta accelerazione", sottolinea Standard Ethics. In particolare, in termini di governance della Sostenibilità (con modifiche al Codice Etico) e a livello strategico attraverso il Piano di Sostenibilità.



Il Piano - viene evidenziato - definisce gli obiettivi con maggiore precisione e determinazione, con particolare riguardo alla politica di investimento, al coinvolgimento e al presidio delle partecipate in materia ESG (Environmental, Social, Governance). I documenti interni forniscono un quadro di quanto realizzato nell'area della Sostenibilità attraverso le partecipate.