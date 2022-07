TIP investe in Mulan, leader italiano della cucina asiatica

(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners, investment-merchant bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha perfezionato un investimento nel gruppo Mulan, con l'obiettivo a medio termine di quotarlo in borsa. Fondato dalla famiglia Zhang e guidato dall'amministratrice delegata Giada Zhang, il gruppo produce e distribuisce piatti pronti, freschi e surgelati, di ispirazione asiatica ma rigorosamente Made in Italy, Mulan opera direttamente online tramite il suo sito internet, tramite piattaforme di food delivery come Glovo e Getir, e soprattutto è presente in più di 8.000 punti vendita della grande distribuzione, in Italia ed in Europa.

Nel 2022 prevede ricavi di oltre 15 milioni, con una crescita superiore al 50% all'anno nel periodo 2018-2022, e una marginalità ai livelli dei best in class del settore.

Assieme a TIP partecipano all'operazione 3 investitori con specifiche competenze industriali: Antonio Marchetti ed Enrico Bolla, soci e amministratori di Bertagni 1882, uno dei leader a livello internazionale nella produzione di ravioli e parte del gruppo Ebro Foods, e Matteo de Brabant, presidente di Jakala.

TIP e gli altri investitori supporteranno Giada Zhang nell'industrializzazione del processo produttivo, che prevede anche importanti investimenti, e nell'ulteriore sviluppo sul mercato europeo quale leading player nell'offerta di piatti pronti asiatici.