TIP entra nella Holding di controllo del gruppo Sesa

(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners S.p.A. () allarga il perimetro. L'investment / merchant bank indipendente e diversificata ha raggiunto un accordo per, società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana con una capitalizzazione di 450 milioni di euro., inserito in una articolata operazione di buy-back da parte di ITH,ed inoltre prevede accordi di put/call con soci ITH finalizzati a consentire in prospettiva un ulteriore accrescimento della quota detenuta sino al 15,75%.TIP, sulla base degli accordi sottoscritti e con l'intento di poter concretamente dare il proprio contributo all'intensificazione ed all'allargamento dello spettro del percorso di crescita, nominerà un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione di Sesa e di ITH.