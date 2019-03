TIP al 22,747% del capitale di OVS

(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners S.p.A. (TIP) ha raggiunto un accordo con Gruppo Coin S.p.A. (società indirettamente controllata da fondi BC Partners e partecipata, tra gli altri, da esponenti del management di OVS S.p.A) per l'acquisto dell'intera partecipazione detenuta da quest'ultima nella società OVS S.p.A..



L'acquisto, il cui perfezionamento (closing) è previsto entro il 12 marzo 2019, ha ad oggetto n. 40.485.898 azioni rappresentative del 17,835% circa del capitale sociale di OVS, che saranno acquistate al prezzo unitario di 1,85 euro per un controvalore complessivo di 74.898.911,30 euro.



Per effetto di questo acquisto TIP, già azionista di OVS con una partecipazione di circa il 4,912%, raggiungerà complessivamente la quota del 22,747% circa del capitale di OVS. © RIPRODUZIONE RISERVATA