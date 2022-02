Tinexta, utile 2021 sale a 40 milioni di euro. Approvato piano al 2024

(Teleborsa) - Tinexta ha chiuso il 2021 con ricavi consolidati pari a circa 375 milioni di euro, in crescita del 39,5% rispetto all'anno precedente, in linea con le attese e gli obiettivi comunicati a inizio 2021. L'EBITDA Adjusted si è attestato a circa 99 milioni di euro, in crescita di circa il 22% rispetto all'esercizio 2020, con un margine pari a circa il 26%, inferiore rispetto al 30% dell'anno precedente per il diverso mix dei ricavi. L'utile netto è stato pari a circa 40 milioni di euro, in crescita rispetto a 37,9 milioni di euro nel 2020. "Senza l'impatto degli ammortamenti derivanti dalle allocazioni relative a Business Combination completate nel 2021, l'utile sarebbe stato pari a circa 45 milioni di euro", sottolinea la società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation & Marketing. L'indebitamento finanziario netto si attesta a 263 milioni di euro, il PFN/EBITDA Adjusted a 1,99x (a perimetro costante).

Il CdA ha approvato il piano 2022-2024, che ha il suo focus sul processo d'integrazione, sulla crescita organica e per M&A, e sugli investimenti in persone e organizzazione. Il piano prevede che i ricavi consolidati 2022, a parità di perimetro - ovvero includendo nel perimetro e nei dati di confronto le acquisizioni completate nel corso del 2021/inizio 2022 - crescano tra il 10% ed il 12% rispetto al 2021, con un EBITDA Adjusted in crescita tra l'8% ed il 10%. Nel 2022 i ricavi consolidati - includendo nel perimetro le acquisizioni già annunciate alla data odierna –sono attesi in crescita tra il 18% ed il 20%, con un EBITDA Adjusted in crescita tra il 20% ed il 22% rispetto al 2021. Tinexta prevede un aumento dei ricavi consolidati 2022-2024 ad un CAGR low double digit e dell'EBITDA Adjusted a un CAGR mid double digit.

"Nel prossimo triennio punteremo a rafforzare ulteriormente la leadership di Tinexta nei mercati strategici per la crescita di lungo periodo - ha commentato l'AD Pier Andrea Chevallard - Continueremo ad operare scelte di crescita sostenibile sia nel promuovere l'integrazione e la ricerca di sinergie all'interno del gruppo, valorizzando il capitale umano e le competenze di innovazione, sia nella selezione dei target delle operazioni di M&A, supportate dalla solidità della struttura finanziaria e dalla capacità di generazione di cassa del gruppo". "In questo contesto si inseriscono gli obiettivi di incremento della nostra presenza nel mercato della pubblica amministrazione e la promozione di nuove iniziative strategiche trasversali rispetto alle Business Unit del gruppo come il progetto Open Innovation & Academy", ha aggiunto.