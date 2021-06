Tinexta sigla partnership strategica con Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Gruppo Tinexta e Intesa Sanpaolo avviano una partnership strategica volta a supportare le PMI italiane nel loro percorso di crescita. La collaborazione coinvolge Intesa Sanpaolo Forvalue, società controllata al 100% dalla banca che offre servizi e prodotti non finanziari alle imprese clienti della Divisione Banca dei Territori, e Tinexta, leader nell'erogazione di servizi ad alto valore aggiunto alle PMI.

L'operazione prevede il conferimento da parte di Intesa Sanpaolo della partecipazione del 100% di Intesa Sanpaolo Forvalue in Innolva, società controllata da Tinexta, con sottoscrizione di azioni di nuova emissione, rivenienti da aumento di capitale riservato.

Il closing è previsto nel mese di luglio a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive applicabili a questo tipo di operazioni e ad esito del conferimento, il capitale sociale di Innolva sarà detenuto per il 75% da Tinexta, che mantiene la maggioranza della Governance societaria, e per il 25% da Intesa Sanpaolo. Il valore del conferimento è stato fissato in 55 milioni di euro.

Sono previsti, inoltre, diritti di opzione put & call sulla quota del 25% del capitale sociale detenuta da Intesa Sanpaolo in Innolva, condizionati al venir meno della partnership e/o a determinati risultati rispetto agli obiettivi di piano, ed esercitabili in due finestre temporali, nel biennio 2025-2026. È inoltre previsto un earn-out che, in caso di superamento di determinati obiettivi di piano, ratificati con l'approvazione del bilancio 2025 di Forvalue, permetterà ad Intesa Sanpaolo di incrementare la propria partecipazione in Innolva, fino a un ulteriore 5% del capitale sociale.

L'operazione mira alla costituzione di un polo domestico unico e integrato per i servizi a maggior valore aggiunto alle PMI ed è inteso al rafforzamento della leadership di Tinexta quale operatore di riferimento per il comparto e si basa sulla forte complementarità dei due partner dell'accordo. La piattaforma, cui già aderiscono alcuni importanti partner commerciali che ne arricchiscono ulteriormente

l'offerta, fornirà un ampio spettro di servizi non finanziari inizialmente a 110.000 clienti del comparto PMI del mondo Intesa Sanpaolo, Divisione Banca dei Territori, il cui potenziale complessivo è di circa 150.000 piccole e medie imprese.

Il piano di sviluppo a supporto dell'operazione prevede che nei prossimi cinque anni possano essere raggiunti oltre 70 mila nuovi clienti, appartenenti alla rete di Intesa Sanpaolo e potenzialmente interessati ai servizi di Tinexta, con una crescita progressiva che nell'ultimo anno di piano (2025) è attesa portare a circa 20 mila nuovi contatti, convertibili in quasi 8 mila contratti (tra nuovi e rinnovi) per il Gruppo Tinexta , con ricavi consolidati addizionali stimati tra 55 e 60 milioni di Euro e una marginalità combined attesa coerente con

quella delle varie Business Unit.

"Intesa Sanpaolo e Tinexta condividono una comune visione basata sulla necessità di mettere a disposizione delle imprese, in particolare

le PMI, un'ampia e qualificata piattaforma di prodotti e servizi a supporto del business", ha affermato Pier Andrea Chevallard, Amministratore Delegato di Tinexta.

"Grazie alla partnership con Tinexta, leader di mercato su una molteplicità di servizi a valore aggiunto, rafforziamo la nostra gamma di servizi non finanziari alle PMI. Vogliamo infatti offrire strumenti non finanziari che siano funzionali alla crescita del business e all'ampliamento dei mercati, in un momento in cui digitalizzazione, internazionalizzazione, innovazione e accesso alle misure di finanza agevolata rappresentano un fattore cruciale"m, ha dichiarato Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo.