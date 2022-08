Tinexta, primo semestre in crescita. Confermati obiettivi 2022

(Teleborsa) - Tinexta, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, ha chiuso il primo semestre del 2022 con ricavi pari a 168 milioni di euro (+20,2%). La crescita organica è pari all'8% (11,1 milioni di euro). L'incremento attribuibile alla variazione di perimetro è pari al 12,3% (17,1 milioni di euro). L'EBITDA adjusted è pari a 37,1 milioni di euro (+20,6%) e utile netto delle attività operative in funzionamento è pari a 13,3 milioni di euro (+22,3%). I dati comparativi del primo semestre 2021 sono stati rideterminati a seguito dell'accordo per la cessione della divisione Credit Information & Management.

"Il primo semestre si conferma in crescita sia in termini di ricavi sia di redditività, in linea con le aspettative - ha commentato l'AD Pier Andrea Chevallard - Le società acquisite hanno garantito le performance attese, contribuendo significativamente alla complessiva creazione di valore. L'andamento del semestre ci permette di confermare gli obiettivi di crescita per l'anno in corso e di traguardare un ulteriore rafforzamento di Tinexta nel mercato dei servizi digitali, caratterizzati da importanti prospettive di crescita e centrali nella strategia di sviluppo del Gruppo".

ll Free Cash Flow delle continuing operations è pari a 16,1 milioni di euro (20,8 milioni nel medesimo periodo del 2021) e risente del versamento dell'imposta sostitutiva per affrancamento per un importo pari a 3,7 milioni e dei maggiori investimenti rispetto al medesimo periodo del 2021. L'Indebitamento finanziario netto al termine del primo semestre ammonta a 266,7 milioni di euro, con un incremento di 3,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2021.

La società ha confermato per l'esercizio in corso ricavi in crescita tra il 21% e il 23% e un EBITDA adjusted in crescita tra il 25% e il 27%. Le stime di crescita includono il contributo delle acquisizioni ed escludono le società per le quali è stata conclusa la cessione.