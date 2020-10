Tinexta entra nella cybersecurity con tre acquisizioni in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -annuncia la creazione di ungrazie all'italiane: la divisione "progetti e soluzioni" diLe tre aziende, che affiancheranno il business di Digital Trust, in cui è leader in Europa, costituiscono il nucleo operativo della nuova business unit (BU) Cybersecurity. La responsabilità della nuova unità è affidata a Marco Comastri, già Responsabile della funzione Sales& Marketing e Sviluppo Strategico di Tinexta.La nuova BU sarà dotata della massa critica necessaria per gestire complessi progetti destinati a operatori finanziari e aziende di grandi dimensioni, accanto a soluzioni per le piccole e medie imprese.L'investimento iniziale per l'acquisto delle quote di maggioranza delle tre attività è pari a 47,8 milioni di euro. Il closing delle acquisizioni è atteso all'inizio del 2021, ad eccezione dell'acquisizione della quota di maggioranza di Swascan, che dovrebbe essere perfezionata entro il 2020. Le quote di minoranza del capitale delle tre società potranno essere acquisite da Tinexta nel 2024, sulla base di diritti di opzione put/call.