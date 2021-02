© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nei settori Digital Trust, Credit Information & Management, Innovation & Marketing Services e Cybersecurity, ha chiuso il 2020 conconsolidati pari a circa 269 milioni di euro (+4% sul 2019), un EBITDA di circa 78 milioni di euro (+9%) e unrispetto ai 28,8 milioni del 2019."Il 2020 è stato un anno positivo; nonostante il difficile contesto macroeconomico ed operativo, il gruppo ha proseguito il positivo percorso di crescita e di miglioramento dei risultati economico finanziari", ha affermato il CEO, che ha sottolineato "l'importante l'investimento nel business della", in grado di migliorare la crescita del gruppo nel medio-lungo periodo.L'a fine dicembre 2020 è pari a circa 92 milioni di euro e mostra una significativa contrazione rispetto ai 129,1 milioni al 31 dicembre 2019. La cifra, sottolinea l'azienda, include l'incasso dellaper 12 milioni di euro, il maggior indebitamento generato dalleeffettuate nel corso del 2020 (circa 25 milioni di euro) e gli esborsi per circa 10 milioni di euro relativi adIl consiglio di amministrazione di Tinexta ha approvato le linee guida strategiche e gli obiettivi delper il periodo 2021-2023, che prevede una crescita media annua (CAGR) attesa per ricavi ed EBITDA del 18%. In particolare, per ilsi aspetta ricavi