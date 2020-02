Tinexta chiude in rally

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Importante rialzo per Tinexta, che chiude gli scambi con un forte guadagno del 6,53%. Il titolo è stato galvanizzato da un giudizio positivo di Banca IMI che conferma un Buy ed alza il Target price a 15,5 euro.A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tinexta evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia All-Share. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tinexta rispetto all'indice.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 13,6 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 12,94. L'equilibrata forza rialzista di Tinexta è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 14,26.