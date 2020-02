Tinexta, approva risultati e Piano 2020-2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Tinexta chiude l'esercizio 2019 conpari a circadi euro, inrispetto al 2018. L'si è attestato a circa 72 milioni di Euro, in. L'EBITDA margin è stato pari al 27,8%, in aumento rispetto al 27,5% dell'anno precedente.Il Consiglio di Amministrazione ha anche approvato lee gli obiettivi del, che punta su internazionalizzazione e ampliamento dell'offerta. Nelsi attendonoed una crescita dell'; nelsono previstisuperiori aied una crescita dell'EBITDA più che proporzionale rispetto ai ricavi.I target non tengono conto delle opportunità di crescita per linee esterne, che il Gruppo intende continuare a perseguire, favorito dalla solidità della situazione patrimoniale a fine 2019.