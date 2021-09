TIMVision presenta "Di Moda": primo talk dedicato alla moda e ai consigli per vestire

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Il meglio della moda arriva su TIMVision, con il nuovo talk "Di Moda", che va oltre la stagionalità delle sfilate e si propone come una guida su stili del momento, colori, abbinamenti, brand.



"Di Moda" non si propone solo come un serbatoio di idee sul modo di vestirsi, ma esplora anche i retroscena del mondo dell'alta moda, gli stilisti più famosi, i loro atelier, le sfilate, attraverso le voci di tre esperti: la critica di moda, Daniela Fedi, la conduttrice radio e Tv, Annie Mazzola e lo stylist, Simone Guidarelli.



Il format è nato da un'idea di Luca Josi, Direttore Brand Strategy, Media e Multimedia Entertainment di TIM, in esclusiva per TIMVision ed è prodotto da Èliseo entertainment di Luca Barbareschi.



Otto appuntamenti a partire da oggi 21 settembre, in concomitanza con l'avvio della Milano Fashion Week, per scoprire cosa indossare e per seguire le sfilate delle collezioni autunno-inverno 2021 di Armani, Dior, Etro, Fendi, Gucci, Max Mara, Numero 21 e Prada, commentate dai tre esperti. La prima puntata in compagnia di Armani e Gucci.