TimVision, Dominici: "Con la nuova casa del calcio e delle passioni puntiamo a soddisfare tutta la famiglia"

Giovedì 15 Luglio 2021, 17:00

(Teleborsa) - "TimVision si posiziona come la 'nuova casa del calcio e delle tue passioni'. Ormai i produttori di contenuti sono globali e hanno una scala che non è paragonabile alla capacità locale di produrre contenuti: TimVision punta a semplificare l'accesso ai prodotti, garantendo un'esperienza semplice e completa al cliente. È, inoltre, l'unico operatore OTT che offre in un unico pacchetto intrattenimento, cinema, contenuti per bambini e sport". È quanto afferma Antonella Dominici, responsabile TimVision and Entertainment Products di Tim, in occasione della presentazione del palinsesto 2021/2022 di TimVision.

A livello di contenuti su cosa punta la nuova offerta di TimVision?

"Abbiamo raccontato TimVision come 'la nuova casa del calcio e delle tue passioni' quindi puntiamo su un'offerta calcio molto completa che comprende tutto il calcio italiano e il calcio migliore internazionale: l'Europa League, la Champions League, il meglio della Conference League. Oltre all'offerta calcio puntiamo anche sulle altre passioni che sono quelle portate da contenuti di intrattenimento quindi serie televisive e film. Nell'offerta di partenza di TimVision troviamo film, serie tv nazionali e internazionali, produzioni originali, contenuti per bambini e l'intrattenimento di Discovery+ a cui aggiungiamo lo sport di Eurosport. Attualmente puntiamo anche sulle Olimpiadi con un canale in 4K in esclusiva: solo su TimVision, con il TimVision Box, sarà possibile vedere in 4K il meglio di Tokyo 2020. L'offerta è molto varia e puntiamo a soddisfare tutti i membri della famiglia".

Perché un cliente dovrebbe scegliere TimVision?

"TimVision ha l'obiettivo di posizionarsi come un aggregatore che semplifica l'esperienza di visione. Con un unico decoder possiamo far accedere il cliente ai contenuti che ama di più o che semplicemente guarda molto più spesso. La maggior parte del tempo è ancora dedicata ai canali del digitale terrestre e, per tale ragione, tali canali sono disponibili sul nostro decoder e, a seconda della fascia oraria o delle abitudini di utilizzo e consumo del cliente, il nostro decoder proporrà i contenuti migliori selezionati. I contenuti spazieranno da quelli inclusi nell'offerta di TimVision a quelli delle app partner come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Dazn e Infinity+. Il vantaggio è di poter avere un unico telecomando per poter navigare, all'interno di questa interfaccia, tra tutti i contenuti che il clienti ama o che comincerà ad amare man mano che li scoprirà".