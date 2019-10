Timido aumento per le principali borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, dopo il finale timidamente positivo della piazza di Tokyo., l'ultima con, che lascerà l'incarico di Governatore della Banca Centrale Europea dopo 8 anni alla guida dell'Eurotower. Il passaggio di consegne conavverrà formalmente il 28 ottobre.Prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%. Sostanzialmente stabile l'oro a quota 1.491,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) riporta una variazione pari a +0,09%.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +130 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,94%.piatta Francoforte, che tiene la parità, Londra avanza dello 0,26%, senza spunti Parigi, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 24.356 punti. Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,15%), come il FTSE Italia Star (0,2%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti bancario (+0,96%), vendite al dettaglio (+0,86%) e telecomunicazioni (+0,78%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti sanitario (-0,83%), alimentare (-0,49%) e tecnologia (-0,44%).Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per Banco BPM, che cresce dell'1,77%.Sostenuta Unicredit, con un discreto guadagno dell'1,41%.Buoni spunti su UBI Banca, che mostra un ampio vantaggio dell'1,25%.Ben impostata BPER, che mostra un incremento dell'1,23%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Atlantia, che ottiene -1,39%.Spicca la prestazione negativa di Ferragamo, che scende dell'1,06%.Tentenna Amplifon, che cede lo 0,99%.Sostanzialmente debole Leonardo, che registra una flessione dello 0,98%.Al Top tra le azioni italiane a, Fincantieri (+2,58%), MARR (+1,67%), Carel Industries (+1,55%) e Banca Farmafactoring (+1,50%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Brunello Cucinelli -1,21%.Sias scende dell'1,20%.Calo deciso per Ivs Group, che segna un -1,03%.Si muove sotto la parità Cementir Holding, evidenziando un decremento dello 0,77%.