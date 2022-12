Timido aumento in Piazza Affari in seduta pre-festiva

(Teleborsa) -. L'atmosfera pre-festiva e la seduta piatta anche a Wall Street non porta a grandi movimenti, anche perchè volumi e spunti operativi sono state assenti.L'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,55%. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,59%.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +210 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,49%.senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e deludente Parigi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Ilmostra un timido guadagno in chiusura, con il FTSE MIB che ha messo a segno un +0,27%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 25.889 punti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (+0,19%); leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,48%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 0,88 miliardi di euro, in calo del 31,78%, rispetto ai 1,29 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,38 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,31 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, Telecom Italia avanza del 2,39%.Si muove in territorio positivo Leonardo, mostrando un incremento del 2,05%.Denaro su Iveco, che registra un rialzo dell'1,98%.Bilancio decisamente positivo per Tenaris, che vanta un progresso dell'1,78%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su STMicroelectronics, che ha archiviato la seduta a -0,78%.Fiacca Ferrari, che mostra un piccolo decremento dello 0,75%.Discesa modesta per Inwit, che cede un piccolo -0,65%.Pensosa Moncler, con un calo frazionale dello 0,62%.di Milano, GVS (+9,60%), CIR (+6,47%), Juventus (+4,86%) e Datalogic (+3,32%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Caltagirone SpA, che ha archiviato la seduta a -3,47%.Seduta negativa per Intercos, che mostra una perdita del 2,35%.Sotto pressione Tod's, che accusa un calo dell'1,96%.Scivola Rai Way, con un netto svantaggio dell'1,74%.