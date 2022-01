Timido aumento in Piazza Affari

(Teleborsa) - Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Sul fronte macroeconomico: a novembre è sceso leggermente il tasso di disoccupazione italiano, mentre prosegue la crescita dell'occupazione osservata nei due mesi precedenti; a gennaio il sentiment degli investitori della zona euro è migliorato; a novembre è diminuito leggermente il tasso di disoccupazione.

Nella giornata odierna, gli investitori cercheranno ulteriori commenti sui tempi dei prossimi aumenti dei tassi di interesse da parte del presidente della FED Jerome Powell, che comparirà in audizione al Senato USA. Focus anche sui colloqui sulla sicurezza tra diplomatici statunitensi e russi a Ginevra, per allentare le tensioni sull'Ucraina.



Prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.799,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,29%.



Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +136 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,29%.



Nello scenario borsistico europeo incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio Londra, che negozia con un +0,07%, e Parigi è stabile, riportando un moderato +0,01%.



Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,36%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,27%, portandosi a 30.247 punti.



Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,54%; con analoga direzione, negativo il FTSE Italia Star (-1,03%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Leonardo (+3,02%), Moncler (+2,19%), Campari (+1,99%) e Poste Italiane (+1,56%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Amplifon, che prosegue le contrattazioni a -2,18%.



Scivola STMicroelectronics, con un netto svantaggio dell'1,72%.



In rosso DiaSorin, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,58%.



Spicca la prestazione negativa di Nexi, che scende dell'1,35%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Autogrill (+2,07%), Cementir Holding (+1,81%), Acea (+1,51%) e Cattolica Assicurazioni (+1,49%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Unieuro, che prosegue le contrattazioni a -5,91%.



Pessima performance per Ferragamo, che registra un ribasso del 4,44%.



Sessione nera per Tinexta, che lascia sul tappeto una perdita del 3,47%.



In caduta libera Biesse, che affonda del 2,87%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti:



Lunedì 10/01/2022

10:00 Italia: Tasso disoccupazione (atteso 9,3%; preced. 9,4%)

11:00 Unione Europea: Tasso disoccupazione (atteso 7,2%; preced. 7,3%)

16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 1,2%; preced. 2,3%)



Martedì 11/01/2022

10:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,1%)

10:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,7%).