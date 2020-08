Timido aumento in Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità.L'Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,30%. Seduta positiva per l'oro, che sta portando a casa un guadagno dell'1,13%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 42,89 dollari per barile.In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +141 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,94%.senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,44%, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 21.892 punti.Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,22%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,15%).Si distinguono a Piazza Affari i settori vendite al dettaglio (+1,46%), viaggi e intrattenimento (+0,96%) e utility (+0,87%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti sanitario (-0,85%) e immobiliare (-0,60%).Tra lea grande capitalizzazione, Leonardo avanza dell'1,95%.Si muove in territorio positivo Banco BPM, mostrando un incremento dell'1,87%.Denaro su Unipol, che registra un rialzo dell'1,50%.Bilancio decisamente positivo per Unicredit, che vanta un progresso dell'1,29%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su DiaSorin, che prosegue le contrattazioni a -1,29%.In rosso Exor, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,00%.Fiacca Amplifon, che mostra un piccolo decremento dello 0,84%.Tra i, Banca Popolare di Sondrio (+3,24%), doValue (+2,79%), Salini Impregilo (+1,59%) e Tinexta (+1,36%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Guala Closures, che continua la seduta con -2,42%.Spicca la prestazione negativa di Acea, che scende dell'1,58%.Mutuionline scende dell'1,11%.Calo deciso per B.F, che segna un -1,11%.