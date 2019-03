Timidamente positivi i mercati del Vecchio Continente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Gli investitori sono ottimisti grazie anche alle buone notizie che giungono sul fronte commerciale, con USA e Cina vicine all'accordo sui dazi.si registra un lieve miglioramento nella fiducia degli investitori della Zona Euro.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,134. L'Oro crolla a 1.293,2 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo l'1,52%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 56,3 dollari per barile.In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +258 punti base, con un timido incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,77%.invariata Francoforte, resta vicino alla parità anche Londra (+0,17%) mentre Parigi avanza dello 0,47%.; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 22.801 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,7%), come il FTSE Italia Star (0,9%). Da segnalare laApprezzabile rialzo per i comparti sanitario (+2,26%), viaggi e intrattenimento (+1,26%) e media (+1,25%). Il settore beni per la casa, con il suo -0,92%, si attesta come peggiore del mercato.di Piazza Affari, in primo piano Amplifon, che mostra un forte aumento del 3,13%.Decolla Recordati, con un importante progresso del 2,79%.In evidenza Saipem, che mostra un forte incremento del 2,17%: Berenberg ha alzato il target price da 5,50 a 6 euro e confermato il rating buy.Ben impostata Ferrari, che mostra un incremento dell'1,66%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Moncler, che ottiene -2,54%.Contrazione moderata per Terna, che soffre un calo dello 0,70%.Sottotono Snam che mostra una limatura dello 0,55%.del FTSE MidCap, OVS (+10,06%): TIP sale al 22,747% del capitale, Rai Way (+2,78%), Credito Valtellinese (+2,47%) e Cattolica Assicurazioni (+2,35%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Piovan, che continua la seduta con -2,56%.Deludente ASTM, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca Zignago Vetro, che mostra un piccolo decremento dello 0,53%.