Coronavirus, Tim: giga illimitati per gli italiani. Vodafone elimina limite per gli studenti

Giga senza alcun tetto sul telefonino, chiamate illimitate per il fisso, accesso gratuito a Tim Vision dalla rete fissa, e 100 giga al mese per i telefonini mobili delle imprese: Tim ha deciso di estendere a tutta Italia le agevolazioni previste per la prima zona rossa dell'emergenza Coronavirus. Ad annunciarlo all'agenzia Ansa è il chief technology and information officer di Tim, Michele Gamberini. «La decisione è presa ed estenderemo l'iniziativa a tutta Italia ai clienti consumer, cioè a famiglie e studenti».



Per favorire l'accesso al digital learning in questa situazione di emergenza, con scuole e università chiuse, Vodafone ha deciso invece di eliminare il limite di Giga per gli studenti in tutta Italia a partire dalle scuole superiori. I giovani clienti – spiega Vodafone in una nota – riceveranno un Sms per attivare Giga illimitati gratis per un mese. Al termine dei 30 giorni i Giga illimitati si disattiveranno in automatico.



L'iniziativa era stata già attivata a fine febbraio per i clienti residenti nelle aree del primo cordone sanitario. Al fine di incentivare l'adozione dello smart working da parte delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, Vodafone ha, inoltre, offerto Giga illimitati alle imprese di tutto il territorio nazionale.