TIM, Vivendi tuona: no alla separazione della rete

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Continua il braccio di ferro sul futuro ditrae il fondo americanoi due gruppi che controllano rispettivamente ildel colosso delle telecomunicazioni italiane. E' tutto qui, ma il punto non è questo. Quello che ci interessa è che vogliamo cose buone percon la giusta governance". Lo ha dettoconsigliere di Telecom Italia e amministratore delegato di, primo azionista del gruppo italiano, a margine del verticeE ha rimarcato: "Vivendi è molto chiara su quello che abbiamo detto sin dall'inizio, non vogliamo che Telecom Italia sia smantellata perchè significherebbe, sottolineando cheha continuato, ricordando che Vivendi è un'azionista industriale e di lungo termine e, come ho detto,Dichiarazioni decisamentedi quelle contenute nel documento presentato a fine febbraio dal gruppo francese, un dossier di 48 pagine - un ‘white paper' intitolato Restituire Valore a Telecom Italia - che lasciava, invece, presagire un'apertura, con il progetto di fusione,che sembrava aver trovato una prima apertura anche da, intanto, vanno in pressing in vista dell'assemblea del 29 marzo e tornano a chiedere la revoca dei cinque consiglieri in quota Elliott, evidenziando come a loro parere l'degli amministratori indicati dal fondo Usa abbiaIntanto, sempre in vista dell'assemblea degli azionisti in programma il 29 marzo 2019, che si esprimerà appunto sulla proposta di Vivendi di revocare cinque (su 10) membri del Consiglio di Amministrazione della lista Elliott,ha incrementato la propria partecipazione nel capitale della compagnia telefonica italiana,