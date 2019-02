TIM, Vivendi all'attacco su revoca amministratori Elliott

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -torna all'attacco per la revoca diamministratori del CdA di TIM, quelli in quota Elliott, ed a tale scopo lancia una proposta di sollecitazione di deleghe di voto, prevista dalla legge italiana, per assicurarsi il sostegno necessario alla prossima assemblea. Una mossa che - sottolinea il gruppo francese - dovrebbe consentire diagli azionisti diL'Assemblea diconvocata per ilsi esprimerà sulla proposta didi revocare cinque (su 10) membri del Consiglio di Amministrazione della lista Elliott e "sostituirli con cinque Amministratori indipendenti, quattro dei quali italiani, altamente qualificati, con competenze di eccellenza e specifiche esperienze nel settore delle telecomunicazioni"."La recente proposta di composizione del- afferma Vivendi -e le garanzie necessarie per consentire un'adeguata governance aziendale e mantenere le promesse. Incoraggerà inoltre".La big francese guidata dasi dice convinta che "solo un Consiglio indipendente avrà la credibilità e la fiducia di tutti gli azionisti nell'attuare obiettivamente qualsiasi".La sua condotta ha provocato una distruzione di valore e ha messo in pericolo la stabilità finanziaria dibeneficiando nel contempo del calo del prezzo delle azioni", si legge ancora nel White Paper intitolatopubblicato, in vista dell'assemblea degli azionisti.