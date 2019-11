TIM, utile netto reported 9 mesi a 852 milioni e debito ridotto a 24,3 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - TIM ha chiuso i primi nove mesi con unattribuibile ai soci della controllante di(negativo per 868 milioni di euro nei primi nove mesi del 2018). Idi Gruppo hanno raggiunto i(-4,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima).di Gruppo è stato didi euro, con unrispetto all'analogo periodo del 2018.L'di TIM si è attestato adi euro, con un incremento di oltre 1 miliardo di euro sullo stesso periodo del 2018. Le guidance risultano confermate. L'al 30 settembredi 958 milioni di euro da fine 2018 e di 419 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2019, attestandosi aI risultati dei primi nove mesi dell'esercizio "hanno consentito diil raggiungimento dell'e confermano l'accelerazione impressa dal management sulla capacità realizzativa in un contesto competitivo complesso".L'ha raggiuntodi euro, registrando un miglioramento di 791 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2018, grazie alla continua riduzione dei costi e all'ottimizzazione della gestione del capitale circolante.Per quanto riguarda, "nel corso del trimestre è continuato il processo per la potenziale operazione da parte di TIM incon uno o più, la cui".