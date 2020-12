© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - TIM Brasil conquista con Telefonica Brasil e Claro le attività mobili di Oi. Lo fa sapere TIM sottolineando in una nota che l'offerta presentata dalla sua controllata brasiliana Tim insieme a Telefonica Brasil (Vivo) e Claro "è stata dichiarata aggiudicataria del processo di vendita competitivo per l'acquisto delle attività mobili del gruppo Oi".Ilatteso nel corso del 2021, "è soggetto al verificarsi di alcune condizioni sospensive previste negli accordi e alle autorizzazioni delle autorità competenti".Il(circa 2,7 miliardi di euro) a cui si aggiunge il corrispettivo offerto al Gruppo Oi, di circa 819 milioni di reais (circa 134 milioni di euro), come valore attuale netto (NPV) per i Take-or-Pay Data Transmission Capacity Contracts. TIM Brasil parteciperà all'operazione con un investimento di circa 7,3 miliardi di reais (circa 1,2 miliardi di euro), da corrispondere al closing e 476 milioni di reais relativi alla quota di TIM Brasil nel valore attuale netto (NPV) dei contratti. Considerato il basso indebitamento e le favorevoli condizioni di mercato, TIM S.A. "ritiene di finanziare l'acquisizione facendo ricorso alla cassa e al mercato del debito locale. Tuttavia, in caso di eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato, TIM S.A. valuterà tutte le opzioni disponibili".Il piano d'acquisto prevede che TIM Brasil, Telefônica Brasil e Claro procedano al riparto degli asset mobili di Oi e, in particolare, dei clienti, delle radio-frequenze e dell'infrastruttura di accesso mobile.In particolare, a TIM Brasil saranno assegnati: circa 14,5 milioni di clienti (pari al 40% della customer base totale di UPI Ativos Móveis), secondo i dati Anatel di aprile/20. La ripartizione tiene conto di criteri che favoriscono la concorrenza tra gli operatori presenti sul mercato locale; circa 49 MHz come media nazionale ponderata per popolazione (il 54% delle frequenze radio di UPI Ativos Móveis. La ripartizione rispetta rigorosamente i limiti di spettro per gruppo stabiliti da Anatel; circa 7,2 mila siti di accesso mobile (pari al 49% dei siti di UPI Ativos Móveis)., una volta perfezionata, "perché permetterà di accelerare la crescita e aumentare l'efficienza operativa attraverso sinergie rilevanti. Inoltre, sono previsti effetti positivi anche per i clienti, visto che dall'operazione sono attesi miglioramenti nella user-experience e nella qualità dei servizi offerti. Infine, dall'operazione si attendono benefici per tutto il settore delle Tlc in Sud America, che si rafforzerà in termini di capacità di investimento, innovazione tecnologica e competitività".