TIM spicca il volo su rumors accordo Elliott-Vivendi

(Teleborsa) - TIM spicca il volo a Piazza Affari, venendo anche temporaneamente congelato al rialzo. Il titolo rientrato subito in negoziazione vanta un rialzo del 4% a 0,4909 euro.



Ad innescare il rally alla fine della mattinata i rumors relativi ad un possibile accordo fra Elliot e Vivendi, dopo un lungo braccio di ferro, per riequilibrare la rappresentanza nel Board della compagnia telefonica.



Tecnicamente, Telecom è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,5055 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,4725. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,5385. © RIPRODUZIONE RISERVATA