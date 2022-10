TIM spicca il volo in Borsa (+7,3%): qualcosa si muove?

(Teleborsa) -, che stamattinaposizionandosi i vetta al paniere dle FTSE MIB. A sostenere il titolo contribuiscono in parte le ricoperture ed in parte le buone notizie relative al progetto Rete Unica, che sembrava quasi destinato a naufragare dopo la richiesta di estensione della scadenza dell'esclusiva oltre il 31 ottobre.In seguito alla riunione ieri del, alcuni quotidiani avanzano l'ipotesi died, a seguire, la. CDP avrebbe infatti avviato l'esame del Memorandum of Understanding firmato la scorsa estate assieme a Macquarie, KKR ed Open Fiber e starebbe ora valutandone i dettagli con l'obiettivo di chiudere il dossier.Altre indiscrezioni parlano invece del possibile arrivo di, dopo che la proposta sulla divisione Enterprise è stata giudicata inadeguata, ma l'operazione dovrebbe trovare d'accordo governo e CDP.C'è poi sempre, che secondo gli esperti di Intermonte implicherebbe un minor impegno finanziario per CDP, prevedendo un'offerta pubblica d'acquisto combinata con la cessione degli asset retail (magari ad un concorrente come Iliad) in modo da tacitare anche l'antitrust europea.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla compagnia telefonica rispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di medio periodo di Telecom ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,1964 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,2096, mentre il primo supporto è stimato a 0,1832.