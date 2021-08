TIM, siglata partnership Olivetti-SECO per soluzioni dedicate alle aziende e alla PA

Martedì 3 Agosto 2021, 09:15

(Teleborsa) - Olivetti, la digital farm per le soluzioni IoT del Gruppo TIM, ha siglato una partnership pluriennale con SECO, centro di eccellenza nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, per lavorare congiuntamente allo sviluppo e commercializzazione di soluzioni hardware e software intelligenti dedicate alle aziende.

L'accordo prevede il rafforzamento di una partnership già esistente e lo sviluppo congiunto di soluzioni hardware e software da realizzare appositamente per Olivetti e da distribuire con marchio "Olivetti powered by SECO". SECO porrà inoltre a disposizione di Olivetti le competenze di intelligenza artificiale e data analytics del team SECO Mind per l'integrazione e lo sviluppo di soluzioni software da applicare nei più disparati settori in cui Olivetti opera (smart cities, servizi urbani, automazione industriale, smart agriculture etc.) e nel settore dei sistemi digitali di pagamento e, in generale, per il mondo degli oggetti connessi.

La partnership è stata pensata per accelerare l'evoluzione digitale delle aziende clienti del Gruppo TIM sia nel settore Large sia Small Medium Enterprise e nella Pubblica Amministrazione, ed i prodotti realizzati da Olivetti attraverso la partnership industriale con SECO verranno venduti in esclusiva dalla rete commerciale TIM.

Questo accordo consente ad Olivetti di razionalizzare in modo importante la propria supply chain ed accelerare il time-to-market dei propri prodotti, potendo contare sulle competenze di R&D di SECO in qualità di partner tecnologico e fornitore preferenziale di Olivetti per il mondo delle soluzioni IoT. La strategia commerciale e la roadmap dei prodotti in co-sviluppo saranno concordate e coordinate da un Comitato direttivo al quale prenderanno parte, tra gli altri, i CEO di Olivetti e SECO.

"Siamo convinti che la digitalizzazione, l'Internet delle cose e l'Intelligenza artificiale rappresentino delle opportunità fondamentali per lo sviluppo e l'aumento della competitività delle imprese italiane", ha dichiarato Giovanni Ronca, Presidente di Olivetti.

Roberto Tundo, CEO di Olivetti, sottolinea che la parnership servirà "per cogliere un'opportunità imperdibile di sviluppo ed evoluzione digitale riprendendo, in tal modo, un percorso di crescita economica sostenibile e duratura grazie anche a quanto il PNRR, in tali ambiti, mette oggi a disposizione".

"Oggi più che mai l'esigenza di digitalizzazione è sempre più diffusa in ogni ambito industriale, e l'unione delle tecnologie di SECO e Olivetti con la forza della rete commerciale di TIM rappresenta un'opportunità unica per rispondere efficacemente a questi bisogni e per accelerare ulteriormente la nostra crescita organica", ha dichiarato il Ceo di SECO, Massimo Mauri.

(Foto: © Davide Fiorenzo De Conti / 123RF)