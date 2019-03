TIM, si va verso la resa dei conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Per Telecom Italia parte la settimana che porterà all'assemblea del Gruppo telefonico, in agenda venerdì 29 Marzo.La partita da giocare si fa ancora più calda tra gli azionisti principali, Elliott e Vivendi, che si sfideranno: il socio francese chiederà la revoca di cinque consiglieri di amministrazione.Atteso il pienone di presenze all'assemblea col 60% del capitale. Uno scenario più che scontato se considerato che, i primi tre azionisti da soli, totalizzano una partecipazione superiore al 40%.A metà marzo si è riunito il CdA di TIM per fare il punto della situazione mentre è forte e compatto il fronte dei "critici" rispetto alla proposta di Vivendi di revocare i membri del CdA in quota Elliott, anche in seguito all'appello lanciato dal fondo statunitense. Assieme ad Iss e Frontis anche l'advisor Glass Lewis ha raccomandato agli azionisti di TIM di votare no alla proposta, sostenendo che le argomentazioni della società francese sono "incomplete" e le sue affermazioni "pretestuose" perché non basate su "fatti oggettivi".. Con i proxy provider schierati contro le richieste avanzate dai francesi è possibile che non passi la mozione presentata da Vivendi.