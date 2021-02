(Teleborsa) - TIM comunica che il consigliere indipendente Lucia Morselli, Presidente del Comitato Parti Correlate e componente del Comitato per il Controllo e i Rischi, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico con effetto da ieri.



Le dimissioni - spiega una nota - sono conseguenti a sopraggiunti impegni, che non le consentono di continuare a dedicare al Gruppo TIM l'impegno finora profuso.



Morselli alla data odierna non risulta possedere azioni TIM.



