TIM scivola su realizzi. Dubbi su offerta KKR

(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titolo Telecom Italia (-5,02%) reduce da un forte rally della vigilia che lo ha portato a guadagnare oltre 6 punti percentuali.



A pesare sulle azioni, oltre ai realizzi degli investitori, contribuiscono anche i dubbi rilanciati dal Financial Times sull'offerta di KKR, vista dal quotidiano finanziario sempre più improbabile data l'entità dell'operazione. Il fondo statunitense, lo scorso novembre, ha presentato a TIM un'offerta di 0,505 euro per azione.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla compagnia telefonica rispetto all'indice di riferimento.

Tecnicamente, Telecom è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,3577 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,3321. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,3833.



