Tim con Santander consumer bank per credito al consumo

Nasce una joint venture fra Santander Consumer Bank e Tim per offrire una piattaforma di erogazione del credito al consumo dedicata ai clienti di Tim.



Grazie a questa partnership verranno offerti presso tutti i punti vendita Tim, finanziamenti per l'acquisto di prodotti con piani rateali. In una fase successiva verranno proposti anche prestiti personali, carte di credito e prodotti assicurativi.



Il creduto al consumo rappresenta solo il primo passo di una collaborazione che consente a Tim di ottenere una ulteriore riduzione del debito e l'ottimizzazione del costo del credito ed ar Santander Consumer Bank di accedere ad una platea più ampia di clienti. Santander partecipa alla JV, che avrà sede a Torino, con una quota del 51% e TIM del 49%.



