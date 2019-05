TIM, riunito il Consiglio di Amministrazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è riunito oggi, lunedì 6 maggio, ilche ha ricevuto un aggiornamento sui(a partire dalla partnership conil cui negoziato sta procedendo nel rispetto delle tempistiche e degli obiettivi che le parti si sono dati) e sui cantieri in corso per assicurare il deployment del piano industriale e il conseguimento degli obiettivi aziendali. Si legge nella- La discussione ha riguardato altresì l'avanzamento dei contatti cone le prospettive di sviluppo della rete. Da ultimo, è stato fornito un update sulle trattative per la valorizzazione diche la Società conferma essere fra i propri obiettivi per l'esercizio.A richiesta degli interessati, prosegue la nota, il Board ha rivalutato l'indipendenza dei Consiglieriin relazione al rapporto di lavoro che con TIM intrattengono i rispettivi fratelli, confermandola a maggioranza, con un'astensione e un voto contrario.La riunione è stata altresì l'occasione per considerare la valutazione effettuata dal Collegio Sindacale, secondo cui il sociAdvisors L.P. eserciterebbeIl, anche sulla scorta dell'istruttoria svolta dal Comitato parti correlate,non ritenendo riscontrati gli estremi previsti dalla normativa.Come da calendario, il, per l'esame dei risultati del primo trimestre dell'esercizio.- Intanto, dal 7 maggio Giovanni Ronca entrerà a far parte del gruppo Tim a diretto riporto dell'Amministratore delegato, Luigi Gubitosi, per assumere dal 17 giugno 2019, il ruolo diin sostituzione di Piergiorgio Peluso che dal 17 giugno, invece, opererà a diretto riporto dell'Amministratore Delegato per la gestione dei