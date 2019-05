Piergiorgio Peluso lascia l'incarico di chief financial officer di Tim per concentrarsi sui Progetti speciali. Il cda tenutosi oggi, lunedì 6, per affrontare temi di governance, sarebbe stato messo al corrente della decisione condivisa tra Luigi Gubitosi e il manager romano, da settembre 2012 a capo della finanza dell'ex monopolista, di abbandonare gradualmente i poteri sulla finanza: entro un mese Peluso dovrebbe assumere la responsabilità dei Progetti speciali come Open Fiber e Inwit. Non è escluso che possa acquisire in seguito una posizione apicale in una delle nuove realtà. Nuovo cfo è Giovanni Ronca, ex Unicredit e in passato in Fiat. Ultimo aggiornamento: 17:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA