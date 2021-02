© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Genitori in rete, consigli per figli social". È questo il titolo del, con la partecipazione di numerosi esperti, previsto in diretta alle ore 18 su Repubblica.it e sul canale YouTube del Gruppo TIM. Il giornalista Riccardo Luna condurrà alla scoperta di tutto ciò che c'è da sapere per, con genitori, docenti ed educatori che potranno porre domande inviando un messaggio di testo o vocale al numero 337 1444410.L'evento è stato organizzato da TIM in occasione del, la giornata internazionale per l'utilizzo sicuro di Internet, e rientra nella cornice di, l'alleanza promossa da TIM e oltre 40 partner di eccellenza per chiudere il digital divide culturale nel Paese. Nel corso del Mese per la sicurezza in rete, promosso dal Ministero dell'Istruzione, ci saranno altri incontri, webinar e attività formative oltre ad appuntamenti, in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori, per diffondere le opportunità degli strumenti digitali e la sicurezza online.Durante l'evento, esponenti di Apple, Google, Facebook, Microsoft, Samsung Electronics Italia, TikTok e Fondazione Mondo Digitale spiegheranno concretamente come utilizzare smartphone, applicazioni e servizi in sicurezza. Interverranno inoltre rappresentanti delle istituzioni come, Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e, Componente dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ed esperti qualificati con i quali afforontare da diversi punti di vista la tematica.Prenderanno parte all'evento:(avvocato ed esperto di diritto delle tecnologie),(Presidente Nazionale del Forum delle Associazioni Familiari),(psicologa e psicoterapeuta dell'età evolutiva e giovanile),(Fondatrice e Presidente Parole O_Stili),(giornalista e saggista) oltre alla testimonianza di, la giovane TikToker da milioni di follower.Dai contributi del talk show saranno realizzate delle brevi lezioni e testimonianze che saranno disponibili sul canale YouTube del Gruppo TIM con l'obiettivo di promuovere unasul tema. Inoltre, nell'ambito delle iniziative previste durante il Mese per la Sicurezza in rete, promosso dal Ministero dell'Istruzione e da Generazioni Connesse, Operazione Risorgimento Digitale con Telefono Azzurro organizzerà incontri con moduli di un'ora con contenuti di approfondimento utili ai genitori, nonni ed educatori per diffondere i principi dell'uso positivo della rete.