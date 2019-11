TIM ottiene la certificazione anticorruzione UNI ISO 37001

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -è la prima azienda di servizi di telecomunicazione appartenente alad aver conseguito la(Anti bribery management system), uno standard internazionale di riferimento per i sistemi diLa certificazione,, è stata ottenuta perTIM in Italia, ad esito di unmolto attento. RINA, primo organismo al mondo ad essersi accreditato con Accredia per la norma ISO 37001, ha certificato oltre il 40% dei siti censiti per questo standard nel mondo.La consegna della certificazione è avvenuta oggi a Roma alla presenza delIl risultato raggiunto dimostra lanell'ambito delle proprie attività e relazioni di affari, in coerenza con i valori espressi daldel Gruppo e secondo il principio di "Tolleranza zero" verso i comportamenti non allineati.di sostenibilità e responsabilità sociale per i quali lo standard anticorruzione consente di adottare un approccio sistematico orientato alla prevenzione. L'ottenimento della certificazione UNI ISO 37001 conferma la qualità delle politiche di compliance di cui TIM si è dotata nel tempo, in linea con le best practice a livello nazionale e internazionale.