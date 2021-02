© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di TIM si è riunito oggi sotto la Presidenza di Salvatore Rossi per l'esame, tra gli altri punti all'ordine del giorno, dei criteri di selezione dei candidati da inserire nella lista che intende proporre in vista del rinnovo del 31 marzo prossimo.Come da procedura approvata in data 20 gennaio, "il Presidente ha riferito del riscontro al sondaggio preliminare dell'azionariato e dei rappresentanti del mercato, che ha rilevato da parte di Vivendi e dei rappresentanti del mercato supporto all'iniziativa, mentre Cassa Depositi e Prestiti si è riservata in relazione all'esigenza di sottoporre al proprio Consiglio di Amministrazione ogni decisione in merito. Il Presidente ha altresì illustrato l'esito delle prime analisi svolte con l'advisor Egon Zehnder, esponendo poi la proposta in merito ai criteri di selezione da applicare nell'elaborazione della lista". Il Consiglio di Amministrazione - si legge in una nota - acquisito il parere favorevole del Comitato per le nomine e la remunerazione, ha approvato all'unanimità il documento recante la proposta, che è stato trasferito a Egon Zehnder per l'avvio delle ricerche".Il prossimo appuntamento consiliare sarà giovedì 18 febbraio.