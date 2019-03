(Teleborsa) - Nel CdA tenutosi oggi nella sede romana di TIM non si è parlato di possibili dimissioni del Presidente Fulvio Conti. Lo hanno fatto sapere fonti vicine al dossier, confermando le parole dell'ex Ad Amos Genish.



Rispondendo ad una domanda in proposito al termine della riunione del Board, l'ex numero uno della compagnia telefonica ha risposto "I wish" ("Magari"), allontanandosi senza aggiungere altro.







