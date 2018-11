TIM multata dall'AgCom per tariffe per mancata trasparenza tariffe

(Teleborsa) - L'AgCom, authority di controllo delle comunicazioni, ha multato TIM per 232 mila euro per la mancata trasparenza su alcune tariffe relative ai servizi Tim Smart Fibra e Tim Smart Casa.



Secondo la delibera pubblicata sul sito dell'Autorità, la società si è avvalsa di modalità di commercializzazione per la conclusione del contratto con l'utente "non rispondenti alle vigenti prescrizioni legislative e regolamentari", in particolar modo le "prescrizioni sulla trasparenza nelle informazioni in fase di conclusione del contratto".



Questo sistema - si sottolinea - ha condotto gli utenti ad esprimere un consenso non consapevole, con conseguente fatturazione di costi per servizi e beni da parte della società diversi da quelli attesi agli utenti". © RIPRODUZIONE RISERVATA