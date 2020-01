Tim multata di 4.8 milioni per pratiche scorrette dall'Antitrust: «Fornite informazioni carenti ai clienti»

Una multa di quasi 5 milioni di euro a Tim. L'Antitrust ha concluso un'istruttoria nei confronti di Tim accertando due violazioni del Codice del Consumo, e irrogando sanzioni per un importo complessivo di 4,8 milioni.

Lo annuncia l'Autorità in una nota, spiegando che la società telefonica non ha fornito informazioni chiare ed immediate nella promozione di offerte «personalizzate» di winback (pratica commerciale per recuperare un cliente perduto, ndr) per i servizi di telefonia mobile rivolte ad ex clienti e che ha attivato servizi non richiesti. A presentare gli esposti che hanno portato alla multa finale, come si evince dalla delibera pubblicata sul sito dell'Antitrust, erano state la società concorrente Iliad e la società dei consumatori Altroconsumo.

Le condotte sanzionate dall'Antitrust sono due distinte: la prima riguarda appunto la promozione di offerte «personalizzate» per far tornare gli ex clienti che nel frattempo erano passati ad altri operatori contattandoli tramite Sms o per telefono. In questa fase, spiega l'Autorità, Tim «ha fornito informazioni carenti, indicando unicamente le condizioni principali dell'offerta, in termini di volumi di traffico e di prezzo, e omettendo la presenza di ulteriori costi applicati al piano tariffario proposto e/o necessari per aderire all'offerta o di vincoli di fruizione dell'offerta». Il testo dell'Sms e i messaggi telefonici, quindi, «risultano non idonei a consentire al consumatore di disporre immediatamente degli elementi essenziali dell'offerta al fine di poterne valutare la convenienza economica».

Per questo la condotta posta in essere da Tim viene sanzionata con una multa pari a 2,28 milioni di euro. La seconda condotta, sanzionata con una multa pari invece a 2,52 milioni di euro, riguarda la sottoscrizione di tutte le offerte rivolte al pubblico in generale, in occasione delle quali «vengono attivati dall'operatore, senza la previa acquisizione del consenso espresso da parte dei consumatori», il servizio di segreteria telefonica, 1 Giga

