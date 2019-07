TIM, Moody's conferma rating ma taglia outlook

(Teleborsa) - Sotto osservazione TIM. L'agenzia di rating americana Moody's ha confermato il giudizio di rating livello Ba1, decidendo però di tagliare le prospettive. L'outlook passa da stabile a negativo.



La revisione, si legge nella nota, riflette l'aspettativa "che TIM continuerà ad operare in un contesto molto competitivo e a lungo con una leva finanziaria alta, malgrado la forte determinazione del management a ridurre il debito".



L'agenzia di rating ha sottolineato poi che le attuali discussioni per una "potenziale fusione della rete fissa di TIM con Open Fiber, l'accordo di condivisione del network con Vodafone e altre possibili misure per migliorare la forza del merito di credito sono operazioni positive e

riflettono la determinazione del management e la capacità di esecuzione"



