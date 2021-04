19 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - TIM ha lanciato l'iniziativa "Smart District" anche in Trentino Alto Adige. Lo scopo è quello di accelerare la trasformazione digitale dei distretti industriali dell'area e promuoverne la competività attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche innovative. Il progetto, spiega TIM in una nota, "è stato appositamente pensato per incrementare la digitalizzazione del tessuto economico e industriale del Paese". L'iniziativa promossa oggi, in particolare, si rivolge alle imprese delle realtà produttive di Borgo Valsugana e Storo, che si sviluppano su un bacino complessivo di oltre 25 comuni. Le due realtà produttive del Trentino Alto Adige fanno parte degli oltre 140 distretti industriali coinvolti dal progetto a livello nazionale.

Oltre alle infrastrutture di rete – dalla fibra al 5G, dal Fixed Wireless Access (FWA) alla connettività satellitare – il Gruppo TIM, in linea con il piano strategico 2021-2023 ‘Beyond Connectivity', mette a disposizione delle aziende dei distretti alto atesini i migliori servizi di ultima generazione, indispensabili per promuoverne la competitività, avvalendosi delle competenze specializzate di Noovle per le soluzioni Cloud e di edge computing, Olivetti per l'Internet of Things, Telsy per la Cybersecurity e Sparkle per i servizi internazionali.

"La ripartenza del Paese è legata in maniera indissolubile allo sviluppo del digitale, soprattutto nel settrore dell'industria – ha dichiarato Simona Zanotto, Responsabile Sales Consumer and Small & Medium Nord Est di TIM – Con il progetto ‘Smart District' vogliamo rispondere concretamente ai bisogni e alle esigenze delle aziende mettendo a loro disposizione le più moderne tecnologie. Vogliamo accompagnare le eccellenze produttive della Trentino Alto Adige nel loro percorso di trasformazione digitale e di crescita economica, confermandoci come motore dell'innovazione sul territorio".