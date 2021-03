30 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Per accelerare la trasformazione digitale in oltre 140 distretti industriali, TIM ha lanciato il progetto ‘Smart District' con l'obiettivo di incrementare la digitalizzazione del tessuto economico e industriale del Paese.

La società di telecomunicazioni italiana partirà da alcuni dei distretti in cui si sviluppano le filiere più rappresentative del ‘made in Italy' come il tessile di Carpi (Modena), Ascoli Piceno, Barletta e Minervino Murge; il calzaturiero del Fermano; l'industria meccanica di Schio (Vicenza), Borgomanero (Novara) e Rivarolo Canavese (Torino) con l'obiettivo di estendere l'iniziativa su tutte le aree industriali del Paese.

Le filiere produttive potranno avvantaggiarsi anche di soluzioni di automazione, di manutenzione da remoto in tempo reale, attraverso soluzioni di realtà aumentata ma anche di tecnologie per la sicurezza fisica con soluzioni di videosorveglianza, gestione della logistica e delle flotte, fino a soluzioni per il controllo di filiera tramite blockchain. Saranno abilitate anche soluzioni di smart working, di gestione intelligente dei dati e l'adozione di intelligenza artificiale nei processi aziendali.