TIM, Labriola: piano non è maquillage, non sono interessi singoli fondi a definirlo

(Teleborsa) - "Il piano del 7 del luglio non sarà un maquillage finanziario. Al di là della valorizzazione degli asset, pensiamo che industrialmente ci possono essere dei miglioramenti, anche solo per le sinergie e il dividendo regolatorio". Lo ha detto l'amministratore delegato e direttore generale di TIM, Pietro Labriola, nella call con le agenzie che ha seguito la pubblicazione dei risultati del primo trimestre. Il manager ha spiegato che si è trovato a dialogare con diversi operatori, tra cui fondi di private equity, interessati a varie parti del gruppo, ma che prima l'ex monopolista deve definire il perimetro della riorganizzazione e poi potrà valutare quali sono i migliori partner finanziari o industriali.

"In un contesto normale, delle manifestazioni di interesse, fintanto che non portano finalizzazione di elementi a fini borsistici, normalmente non vengono comunicate. Noi, anche in considerazione al fatto che il titolo subisce variazioni in base al rumors, stiamo rilasciando le comunicazioni che hanno rilevanza a fine borsistici. Non posso negare di avere avuto interlocuzioni con altri soggetti che sarebbero, e l'uso del condizionale è importante, interessati a fare operazioni. Siamo alle fasi preliminari e ci sono anche altri fondi che hanno manifestato interesse a conoscere quale sarà la valorizzazione degli asset che spiegheremo il 7 luglio". In questa data si terrà il Capital Market Day, dove sarà presentato al mercato il progetto di riorganizzazione, che supererà il modello di integrazione verticale

Su KKR, con l'offerta del fondo USA per l'intera TIM che si è arenata, "non sta a noi", ha detto Labriola. "Avevamo dato disponibilità e sulla base dei valori di borsa ha detto che non era disponibile a proseguire - ha spiegato - Nell'ultima comunicazione si è detta disponibile su altre attività. Noi rimaniamo disponibili a collaborare con KKR o con altri soggetti. Dobbiamo definire il nostro schema di gioco, che presenteremo a luglio, e non vogliamo che siano interessi dei singoli fondi a definire il piano. Prima definiamo il piano e poi individuammo partner che abbiamo il miglior fitting con questo".

Per quanto riguarda l'accordo con DAZN, l'AD ha detto: "Stiamo negoziando e sono abbastanza positivo, ma dato il contesto never say never. Non andrei più nel dettaglio".

Sul progetto di rete unica e sulle discussioni con CDP, "sta andando tutto quanto come immaginavamo. C'è stato qualche ritardo ma non dovuto ad attrito. Il progetto è di una complessità unica e tutti gli stakeholder si stanno muovendo. Non vedo problemi, non vedo attriti e si stratta di continuare a lavorare e sono confidente che si possa chiudere abbastanza rapidamente, anche nel giro di qualche giorno".

Sull'M&A, ha detto che "ci sono delle attività su cui stiamo facendo razionalizzazione di partecipazioni, anche in startup. Si tratta di posizioni minori. In caso di partecipazioni non strategiche, ci può essere un'uscita per finanziare altre operazioni". Per quanto riguarda potenziali uscite di lavoratori, "stiamo andando in continuità con strumenti giuslavoristici usati in passato, per avere minori impatti sui posti di lavoro. Abbiamo ad esempio lo scivolo alla pensione".

Quando gli è stato chiesto su cosa stia lavorando per aumentare i ricavi, ha risposto: "Sui grandi clienti dobbiamo andare in continuità rispetto a quello già avviato. Deve essere servizio end-to-end, non solo connettività o cloud. Siamo già ben posizionati sulle grandi aziende italiane e per quanto riguarda le partecipazioni alle gare della pubblica amministrazione. Abbiamo tutti gli elementi per fornire da leader i servizi. Siamo forse l'unico player in grado di mettere insieme tutte le componenti di servizio. Sul segmento consumer vogliamo differenziare la nostra offerta e valorizzarla meglio. In sostanza, non ho alcuna idea geniale e non siamo gli unici al mondo che faranno questa cosa. Dobbiamo riniziare a fare bene le cose basiche di un operatore. Prendere tutti i touchpont e migliorarli (negozio, sito web, applicazioni)".