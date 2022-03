TIM, Labriola, "Necessario estrarre valore. Piano in più step verso creazione due unità"

(Teleborsa) - L'Ad di TIM, Pietro Labriola commenta l'offerta vincolate presentata da Ardian per il 30,2% del capitale di INWIT, già valutata positivamente dal Board, spiegando "prevediamo di arrivare al closing definitivo anche attraverso tutti i passaggi antitrust e golden power per giugno". Labriola ha spiegato che la società che gestisce le torri ha un valore implicito di 10,75 euro per azione ed ha affermato che l'operazione "è un importante step" nell'ambito del progetto di " razionalizzazione della struttura di capitale".

A proposito del progetto di Rete Unica, Labriola ha affermato che Open Fiber "potrebbe essere il partner più interessante" per TIM, ma sta a CDP fare le analisi del caso per vedere quali sono le efficienze".

Il numero uno di TIM ha parlato anche della proposta di KKR a TIM, smentendo "categoricamente" i rumors di stampa che parlavano di un incontro con i rappresentanti del fondo. "Non abbiamo approcciato KKR per dire nulla", ha precisato il manager, spiegando"non

abbiamo avuto una interlocuzione con KKR su questo fronte, gli unici contatti sono stati solo attraverso gli advisor".

Sempre parlando dell'interesse manifestato da KKR, Labriola ha affermato che grazie a quel valore di 0,505 euro "si intravede che il reale valor dell'azienda è superiore" e dunque la "legittima sfida" del management è "estrarre quel valore nella stessa modalità che loro immaginavano'. Il punto - ha sottolineato - è "valorizzare gli asset del gruppo in modalità abbastanza simile a quella che proponiamo noi. Se loro lo fanno esternamente vuol dire che intravedono in questo modo la possibilità di generare valore in modalità simile".

Parlando del nuovo Piano, Labriola ha indicato la strada che porta prima a "focalizzare l'azienda nei quattro business che gestiamo", di cui uno è dedicato alla rete ed ha forte necessità in termini di investimento. Il piano si sviluppa in due step e porterà alla creazione di due legal entities: Netco e Servco.